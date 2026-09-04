Foto di Carlo Dani

La Regione Siciliana decide il potenziamento dell’aeroporto di Comiso: con 8 nuovi voli a settimana, a partire da ottobre, per un anno. È il risultato della gara da 3 milioni di euro, indetta dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e aggiudicata ad Aeroitalia. Oltre alla conferma dei voli per Pisa, si aggiungono due voli a settimana per Napoli e Venezia, oltre al collegamento con Malta. Un rafforzamento dello scalo ibleo, al momento interessato, insieme a quello di Catania, entrambi gestiti da Sac, da una procedura di privatizzazione.

Gli investimenti della Regione su Comiso

«Abbiamo deciso da tempo di investire nello scalo di Comiso, che ha dimostrato la sua funzione strategica durante l’ultima emergenza causata dalla chiusura dell’aeroporto di Catania a causa dell’eruzione dell’Etna – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. Abbiamo una strategia chiara: far crescere lo scalo sia sul fronte dei collegamenti passeggeri sia su quello cargo. I nuovi voli e i 47 milioni stanziati dal governo regionale per l’area merci vanno in questa stessa direzione». «Comiso non è e non può essere considerato un aeroporto di serie B – aggiunge l’assessore Alessandro Aricò –. Il nostro obiettivo è garantire allo scalo le condizioni per esprimere pienamente il proprio potenziale».