Misilmeri, il nipotino racconta gli abusi alla maestra: domiciliari per lo zio 40enne

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Abusa del nipote minorenne, ma il piccolo racconta tutto alla maestra: arrestato dai carabinieri un 40enne di Misilmeri, nel Palermitano. Dovrà rispondere di violenza sessuale su minore, nello specifico suo nipote che, all’epoca dei fatti, non aveva ancora dieci anni. L’uomo è stato posto ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, come deciso dal tribunale di Termini Imerese. Il caso nasce dalla denuncia della dirigente scolastica dell’istituto frequentato dal bambino, che aveva raccontato gli abusi a una maestra.