Catania, domani notte lavori all’elettrodotto sull’asse dei servizi

Dalle 22 di venerdì 28 ottobre alle 5 di sabato 29 ottobre saranno svolti i lavori di demolizione di un tratto dell’elettrodotto aereo a 150 kV Acireale-Fontanarossa. A darne notizia è la società Terna. «Le attività di rimozione dei sostegni interesseranno l’asse dei servizi comprensivo dello svincolo per l’aeroporto di Catania – si legge in una nota -. Il tratto stradale non sarà chiuso del tutto: l’azienda provvederà a interrompere la viabilità, con l’ausilio di operatori per la segnaletica stradale, per i soli momenti di rimozione dei conduttori interessati».

«L’intervento rientra nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica della Città Metropolitana di Catania per il quale Terna – prosegue la nota – ha previsto un investimento di oltre 50 milioni di euro. Al termine delle attività, che assicureranno maggiore affidabilità dell’alimentazione e un minore impatto ambientale, saranno in totale 120 i sostegni rimossi per oltre 30 chilometri di linee».