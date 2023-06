Catania di corsa vero l’avvio della nuova stagione. Vicino l’arrivo dell’attaccante Cosimo Patierno

Un altro tassello. Un altro passo in avanti in proiezione della prossima stagione. Il Catania ha trovato l’intesa con il Comune di Zafferana, che dal 26 luglio diventerà la sede ufficiale del ritiro precampionato della squadra rossazzurra. L’accordo per ora è stato sancito verbalmente lunedì scorso, quando il dg etneo Luca Carra con il segretario Emanuele Passanisi si sono incontrati con l’assessore allo sport del comune pedemontano, Salvo Cocco, e il primo cittadino Salvo Russo. A inizio settimana prossima le due parti, Comune e Catania, dovrebbero sottoscrivere questo accordo e darne l’ufficialità.

Restyling

L’amministrazione pedemontana si è già messa all’opera facendo iniziare i lavori di rifacimento del manto erboso del campo comunale: livellamento e semina che è cominciata oggi. Lavori di miglioramento che riguarderanno anche gli spogliatoi e un tinteggiamento di una parte della struttura per renderla ancora più accogliente. Inoltre ci si sta adoperando per risolvere il problema dell’agibilità delle tribune, dove attualmente vige un divieto di accesso per il pubblico legato alla presenza di un’isola ecologica destinata ai rifiuti organici. Con molta probabilità l’amministrazione riuscirà a spostarla evitando così il crearsi di cattivi odori.

Mercato

Stagione che prenderà ufficialmente il via il primo di luglio, quando la società potrà cominciare a depositare in lega i contratti dei giocatori, ma anche del nuovo tecnico Luca Tabbiani. A proposito di calcio mercato, la prima cosa che dovranno fare il ds Laneri e il tecnico Tabbiani sarà decidere chi dei giocatori della passata stagione potrà vestire ancora la maglia rossazzurra. Una scelta certamente non facile, ma che supponiamo sia già stata fatta. Supporre che Rapisarda, Lorenzini, Somma e Castellini faranno parte della prossima banda rossazzurra non è troppo azzardato. Più difficile capire se i vari De Luca, Sarao, Palermo, Rizzo, Giovinco, solo per fare qualche nome, avranno lo stesso destino. Per Tabbiani non sarà facile e non lo sarà nemmeno per il ds Laneri che con i ragazzi della passata stagione aveva instaurato un bellissimo rapporto umano e professionale. Ma è anche logico che il vero mercato del Catania sarà in entrata. Uno di possibili arrivi è Cosimo Patierno, attaccante della Virtus Francavilla. Il 32enne centravanti nella passata stagione ha realizzato 19 reti e fornito 5 assist. Un curriculum di tutto rispetto che potrebbe ingolosire la società etnea. Per ora solo sondaggi, ma nessuna offerta concreta da parte del Catania sia al club pugliese che all’entourage del giocatore. Ma siamo solo all’inizio e il calcio mercato chiuderà a fine agosto.