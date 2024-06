Catania, denunciato dai carabinieri un parcheggiatore recidivo in piazza Europa

Denunciato per avere esercitato, ancora una volta, l’attività di parcheggiatore abusivo a Catania. Protagonista un 22enne che è stato bloccato dai carabinieri in piazza Europa. Sul suo conto pendeva un provvedimento, emesso dall’autorità di pubblica sicurezza, di divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio di piazza Europa, delle aree comprese nella zona di viale Alcide De Gasperi e in prossimità delle fermate Amts.