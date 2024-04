Catania, dehors abusivo e slot machine illegali in un chiosco-bar: titolare denunciato e multato

Ha montato un dehors abusivo e installato apparecchi illegali per il gioco d’azzardo. A Catania il titolare di un chiosco-bar è stato denunciato dai carabinieri. I militari, in collaborazione con la polizia locale, hanno accertato che il titolare dell’attività – un 27enne di Catania – ha fatto montare una struttura esterna con tende e porte trasparenti, che invadeva abusivamente un’area pubblica di circa 21 metri. La tensostruttura – che avrebbe dovuto essere temporanea e mobile – è risultata invece ben vincolata al suolo con dei bulloni di ferro: questo ha danneggiato il manto stradale. L’intera veranda abusiva è stata sequestrata dai carabinieri.

Inoltre il personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, insieme ai militari, hanno riscontrato una violazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. All’interno del chiosco-bar infatti sono stati trovati apparecchi destinati al gioco d’azzardo e non, con caratteristiche tecniche non conformi a quelle indicate dalla legge. Anche un video terminale usato per le scommesse, e non autorizzato, è stato sequestrato. Il titolare dell’attività è stato sia denunciato per il reato di invasione di terreni o edifici sia multato per un totale di 10mila euro.