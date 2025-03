Catania, nasconde crack e marijuana nel contatore del gas: arrestato 20enne

Avrebbe nascosto crack e marijuana in un contatore della rete del gas. A Catania un 20enne è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato: l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un’attività antidroga nel quartiere catanese San Giorgio la polizia ha notato che un ragazzo, dopo essere stato avvicinato da alcune persone, con fare sospetto ha prelevato da un contatore della rete del gas degli involucri, che poi ha consegnato a queste persone. Intuendo si potesse trattare di una compra-vendita di droga, i poliziotti hanno fermato il giovane e l’hanno perquisito: al 20enne sono stati trovati tre involucri che contenevano crack, della marijuana e una somma di denaro, che aveva dentro una borsa a tracolla.

A quel punto il personale della polizia ha effettuato un controllo anche all’interno del contatore del gas, dal quale poco prima il ragazzo aveva prelevato degli involucri. Le forze dell’ordine hanno trovato 37 involucri di carta stagnola con dentro crack, per un peso di circa dieci grammi, 12 involucri con dentro marijuana, per un peso di circa 25 grammi e due bilancini elettronici per piccole pesature. La polizia ha perquisito anche lo scooter del giovane: nel bauletto sono stati trovati sei involucri di crack, per un peso di circa due grammi. Il 20enne è stato quindi arrestato e messo ai domiciliari.