Catania: corsa clandestina di cavalli. Emessi quindici fogli di via

Sono stati emessi 15 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Camporotondo Etneo per la durata di tre anni. I provvedimenti sono scattati nei confronti di altrettante persone che lo scorso 4 gennaio hanno preso parte a una corsa clandestina di cavalli. A deciderlo è stata la questura di Catania.

Le indagini, anche grazie all’impiego di droni, hanno permesso di documentare la competizione illegale tra due fantini al comando di calessi, circondati da numerose moto e auto, che, a folle corsa, seguivano i concorrenti, occupando tutta la carreggiata e percorrendo circa 2 chilometri di strada in salita.

L’intervento dei poliziotti durante la corsa clandestina di cavalli ha permesso di bloccare e identificare, oltre ai due fantini, anche alcuni degli organizzatori della gara che sono stati denunciati. In quella circostanza, una delle persone controllate è stata trovata con 5.000 euro e un pizzino in cui erano annotati i nomi degli scommettitori.

I mezzi sono stati sequestrati e i cavalli affidati a una ditta specializzata nel ricovero e nella cura degli equidi. Tutti gli indagati, tra cui due minorenni, sono residenti nella provincia di Messina. Pertanto il questore di Catania ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio della durata di tre anni. L’inosservanza della misura è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro.