A Catania un convegno su comunicazione politica, Unione europea, giornalismo e fake news

Dal 30 maggio all’1 giugno al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania si terrà il convegno La nuova sfera pubblica europea, le crisi e le sfide della post-verità. Per la tre-giorni – che è il convegno annuale dell’Associazione italiana di comunicazione politica – sono attese centinaia di persone professioniste del mondo della comunicazione politica, per parlare del rapporto tra sfera pubblica europea, fake news, intelligenza artificiale, TikTok e nuovi media.

Il convegno torna a Catania dopo dieci anni dall’ultima volta ed è organizzato con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Università degli studi di Catania, con la media partnership di: La Sicilia, MeridioNews, Balena Bianca – Consulting & Events, Giornalisti AssoStampa Catania e con il sindacato Associazione Siciliana della Stampa. Si discuterà di comunicazione politica in senso ampio, in particolare delle numerose sfide e crisi che la sfera pubblica europea si trova ad affrontare a causa di fenomeni come la digitalizzazione e la tiktokerizzazione, l’intelligenza artificiale e le fake news.

Tra le persone ospiti anche la professoressa Barbara Pfetsch, docente dell’Università di Berlino, grande teorica e tra le massime esperte internazionali di comunicazione politica. Pfetsch proporrà un intervento dal titolo Le sfere pubbliche europee sotto l’influenza della mediatizzazione digitale, della politicizzazione e delle crisi globali. Conseguenze per la ricerca sulla comunicazione politica. Dalle persone addette ai lavori questo è ritenuto un lavoro straordinario che ha ridefinito i confini della disciplina.

Il convegno si rivolge sia a un pubblico accademico sia a persone che vengono dal mondo della comunicazione e dei media. Il programma prevede: