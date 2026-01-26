Controlli straordinari, al centro di Catania, sui furbetti dei rifiuti: con 77 sanzioni elevate domenica dagli agenti della polizia locale etnea. Un’azione portata avanti per la seconda domenica consecutiva, con controlli dalle ore 6 alle 12, da parte di circa dieci vigili urbani in borghese, insieme agli operatori ecologici del consorzio Gema, società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel lotto centro. I quali hanno proceduto allo spacchettamento dei sacchetti: pratica che ha permesso di elevare le sanzioni non solo sul posto, ma anche a domicilio.

Le zone controllate e le multe elevate

I controlli si sono concentrati tra le vie Umberto, Gabriele D’Annunzio, Monserrato, Firenze, viale Vincenzo Giuffrida, viale Vittorio Emanuele Orlando, corso Italia. E ancora le vie Pasubio, Pola, Monfalcone, Trieste, Milano, Livorno, Messina, Leopardi, viale Vittorio Veneto. Fino alle vie Monsignor Ventimiglia e Di Prima. Cogliendo in flagranza alcuni cittadini responsabili delle violazioni. Ma non solo. Tra rifiuti organici e imballaggi, sono stati trovati rifiuti da differenziare diversamente: come scontrini fiscali, ricette mediche e vecchie bollette. Che, riportando il domicilio degli interessati, ha permesso di risalire ai responsabili dell’errato conferimento. I quali vedranno recapitarsi a casa la multa correlata.

L’appello dell’amministrazione per il decoro urbano

L’appello dell’amministrazione comunale di Catania ai cittadini è quello di prestare attenzione nel differenziare correttamente i rifiuti. E rispettare non solo il calendario di conferimento, esponendo i sacchetti corretti, ma anche l’orario. Portando fuori la spazzatura, anche nei giorni festivi, non prima delle ore 20. Per garantire ordine e pulizia: questioni particolarmente sentite soprattutto in centro storico. «La collaborazione dei cittadini è aumentata e le discariche abusive sono diminuite – dice il vicesindaco e assessore all’Ambiente Massimo Pesce -. Ma, per fare ulteriori passi avanti nel decoro della città, serve che vengano abbandonate cattive abitudini».

L’annuncio: i controlli sui sacchetti dei rifiuti continueranno

Cattive abitudine da perseguire con ogni mezzo. «Anche aprendo i sacchetti e individuando i responsabili», specifica l’assessore. Per questo, annuncia Pesce, i controlli straordinari sul corretto conferimento dei rifiuti proseguiranno in varie zone di Catania, sia durante la settimana che la domenica. «Per tutelare la città e scoraggiare comportamenti incivili – conclude il vicesindaco – Evitando, con un solo gesto di responsabilità, di incorrere nelle sanzioni previste».