Catania, controlli interforze sulla movida: oltre 400 persone identificate e decine di sanzioni

Weekend di controlli serrati a Catania per garantire il regolare svolgimento della movida estiva. La questura, con il supporto di carabinieri, polizia locale e guardia di Finanza, ha messo in campo un dispositivo interforze con posti di blocco e pattuglie tra centro storico, Playa e lungomare.

Nel corso delle attività sono state identificate 297 persone (92 con precedenti) e controllati 158 veicoli. Le verifiche hanno portato a 16 sanzioni al codice della strada, tra cui mancanza di assicurazione, guida senza casco e assenza di revisione. Due automobilisti sono stati sorpresi con lo smartphone alla guida e sanzionati con sospensione della patente. Un 21enne è stato trovato con una dose di marijuana e segnalato in prefettura.

Sul fronte della lotta ai parcheggiatori abusivi, sono stati fermati e sanzionati sette soggetti, sei catanesi e un tunisino. Per quattro di loro è scattata anche la denuncia per violazione del Dacur, con sequestro delle somme incassate illegalmente. Parallelamente, i carabinieri hanno effettuato controlli in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e aree limitrofe, identificando 132 persone e verificando 66 veicoli, con 30 sequestri o fermi amministrativi. Disposte 53 multe per un valore complessivo di circa 43mila euro e decurtati 160 punti patente. Tre automobilisti – un 36enne di Cecina, un 46enne catanese e un 31enne di Acireale – sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 0,80 g/l. Altri due sono stati multati per valori inferiori. Nessuna violazione rilevata invece nei controlli antidroga con drug-test.