Catania, controlli interforze sulla movida: oltre 400 persone identificate e decine di sanzioni

14/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Weekend di controlli serrati a Catania per garantire il regolare svolgimento della movida estiva. La questura, con il supporto di carabinieri, polizia locale e guardia di Finanza, ha messo in campo un dispositivo interforze con posti di blocco e pattuglie tra centro storico, Playa e lungomare.

Nel corso delle attività sono state identificate 297 persone (92 con precedenti) e controllati 158 veicoli. Le verifiche hanno portato a 16 sanzioni al codice della strada, tra cui mancanza di assicurazione, guida senza casco e assenza di revisione. Due automobilisti sono stati sorpresi con lo smartphone alla guida e sanzionati con sospensione della patente. Un 21enne è stato trovato con una dose di marijuana e segnalato in prefettura.

Sul fronte della lotta ai parcheggiatori abusivi, sono stati fermati e sanzionati sette soggetti, sei catanesi e un tunisino. Per quattro di loro è scattata anche la denuncia per violazione del Dacur, con sequestro delle somme incassate illegalmente. Parallelamente, i carabinieri hanno effettuato controlli in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e aree limitrofe, identificando 132 persone e verificando 66 veicoli, con 30 sequestri o fermi amministrativi. Disposte 53 multe per un valore complessivo di circa 43mila euro e decurtati 160 punti patente. Tre automobilisti – un 36enne di Cecina, un 46enne catanese e un 31enne di Acireale – sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 0,80 g/l. Altri due sono stati multati per valori inferiori. Nessuna violazione rilevata invece nei controlli antidroga con drug-test.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
Leggi la notizia

Weekend di controlli serrati a Catania per garantire il regolare svolgimento della movida estiva. La questura, con il supporto di carabinieri, polizia locale e guardia di Finanza, ha messo in campo un dispositivo interforze con posti di blocco e pattuglie tra centro storico, Playa e lungomare. Nel corso delle attività sono state identificate 297 persone […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]