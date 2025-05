Catania, controlli dei carabinieri in via Capo Passero: trovate vicino al marciapiede 48 dosi di cocaina

Nel corso della notte, durante un servizio perlustrativo, i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Catania si sono concentrati nell’area compresa tra via Capo Passero e via

Galermo, zona di spaccio spesso oggetto di interventi e monitoraggi. Dopo aver perquisito alcune parti strategiche – compresi marciapiedi, angoli appartati e possibili nascondigli di armi e droga -, i militari hanno trovato, nascosto ai margini della carreggiata, un sacchetto in plastica con 48 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 13 grammi) e 1,25 grammi di marijuana, già suddivisi in confezioni pronte per lo spaccio. Secondo le stime, lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare un guadagno di oltre tremila euro. Il tutto sequestrato a carico di ignoti, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.