Catania, controlli dei carabinieri a Picanello e Ognina: verbali per quasi novemila euro ai guidatori indisciplinati

Controlli straordinari a Picanello e Ognina, a Catania. Sono quelli mandati avanti in questi giorni dai Carabinieri del comando provinciale etneo, concentrati su due temi: il pattugliamento e controllo del territorio e la verifica in ristoranti, bar e chioschi delle prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro. Durante un posto di blocco al lungomare, i militari hanno fermato due giovani a bordo di uno scooter: il passeggero è stato ritrovato in possesso di una dose di cocaina nella tasca dei pantaloni e segnalato in prefettura come assuntore. Controllati anche una trentina di cittadini agli arresti domiciliari, tutti risultati regolarmente in casa, e gli automobilisti indisciplinati. Sono stati 52 i veicoli fermati e 97 le persone identificate con il risultato di 13 sanzioni amministrative per mancata revisione e copertura assicurativa ma anche guida senza casco, cintura e patente, per un totale di quasi novemila euro. Per un veicolo è scattato anche il fermo amministrativo.