Catania, controllati a tre camion dei panini lungo viale Africa

Continuano i controlli delle forze dell’ordine ai camion dei panini dislocati nel territorio di Catania. Durante il fine settimana appena trascorso sono state ispezionate tre paninerie ambulanti lungo viale Africa. L’attenzione degli agenti della polizia si è concentrata sul mancato rispetto dei regolamenti comunali e delle norme del codice della strada.

In particolare i vigili urbani hanno contestato l’occupazione del suolo pubblico a tutte e tre le paninerie ambulanti, in quanto tavoli e sedie sono stati posizionati sull’area stradale in modo del tutto arbitrario. Ai titolari sono stati contestati verbali per violazione del codice della strada per oltre 500 euro. Inoltre, uno dei camion utilizzati per esercitare l’attività di vendita era anche sprovvisto di assicurazione obbligatoria e con la revisione scaduta, motivo per cui sono state irrogate ulteriori sanzioni amministrative per più di mille euro ed è stato disposto il sequestro del mezzo.