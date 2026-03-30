Meglio che sotto la mattonella, dentro al borsello: è dove teneva 50mila euro in contanti un 47enne di Catania, fermato dalla polizia, di notte, in via della Concordia. Alla vista della pattuglia, l’uomo – con precedenti per reati contro il patrimonio – ha provato a scappare a bordo del suo scooter, ma è stato comunque fermato e controllato. A dare nell’occhio era proprio il borsello che portava a tracolla, parecchio voluminoso. Una volta aperto, gli agenti hanno potuto contare 50mila euro in contanti, divisi in cinque mazzette. Portati sempre con sé per paura dei ladri in casa, ha spiegato il 47enne. Senza, però, convincere i poliziotti. Che hanno sequestrato il denaro per successivi controlli, specie dopo aver trovato almeno una banconota falsa. E denunciato l’uomo per ricettazione.