Locali inagibili per rischio strutturale: chiude un ufficio del Comune di Catania

Locali inagibili per rischio strutturale. È il paradosso degli uffici della direzione Sviluppo e attività Produttive – Ufficio tutela del Consumatore del Comune di Catania, nella centrale via Antonino di Sangiuliano. L’amministrazione ha reso noto che, per questo, a partire da domani, martedì 19 agosto, gli uffici rimarranno chiusi al pubblico. Fino a data ancora da comunicare. I dipendenti lavoreranno in smart working, con il servizio di trasferimento di chiamata attivato dagli uffici alle loro utente di servizio. Durante il periodo di chiusura, fanno sapere dal Comune, i cittadini potranno contattare gli uffici e inoltrare richieste ai numeri di telefono o per via telematica: all’indirizzo e-mail semplice segreteria.attivitaproduttive@comune.catania.it o a quello certificato suap.catania@pec.it.