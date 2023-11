A Catania l’arrivo del 2024 si festeggia con Tananai e Mario Biondi

Nella mattina del 30 novembre, nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha presentato il calendario delle iniziative artistiche, culturali, sociali e di intrattenimento per il periodo natalizio e della notte di San Silvestro per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Nello specifico, i riflettori sono stati puntati sul concerto di fine anno in piazza Duomo. Dalle ore 21 si esibiranno Tananai, Mario Biondi, Anna Castiglia, Elena Manuele e Soap. Un evento che verrà presentato da Chiara Esposito e Ruggero Sardo. A seguire ci sarà il dj set a cura di Radio Studio Centrale.