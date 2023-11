Catania, borseggia un’anziana e poco dopo scippa una ragazza: in carcere 23enne

Foto di Reti di giustizia

Avrebbe prima borseggiato una anziana nella zona di corso Sicilia e poi scippato il cellulare a una ragazza nelle vicinanze di piazza Cutelli a Catania. Per questo la guardia di finanza etnea ha arrestato un 23enne di origine tunisina senza documenti e senza fissa dimora.

Il giovane è stato individuato e fermato nella zona di piazza San Francesco di Paola. Sorpreso dai militari, avrebbe cercato di impugnare un collo di bottiglia rotto per minacciarli ma è stato bloccato. Trovato in possesso degli smartphone delle vittime, il 23enne deve rispondere di furto con strappo, rapina, minaccia a pubblico ufficiale e possesso di arma impropria atta a offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere. Alle vittime sono stati restituiti i cellulari rubati.