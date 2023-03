Anteprima Catania Book Festival: a Le Ciminiere incontro con l’attore di Boris Ninni Bruschetta

Non smettere mai di leggere è il tema dell’incontro che si terrà venerdì 24 marzo alle 19 a Le Ciminiere di Catania. Si tratta di una delle anteprime gratuite e ad accesso libero del Catania Book Festival, incontri che ogni anno anticipano la grande festa del libro e della lettura prevista nel capoluogo etneo il prossimo maggio. L’evento, coordinato dal direttore del festival Simone Dei Pieri, ospiterà – nella sala E1 – l’attore e regista Ninni Bruschetta. «Non smettere mai di leggere è un invito a trovare un rimedio sicuro alla stupidità – spiega Dei Pieri – e a chi vorrebbe negarci la libertà di pensare con la nostra testa. Siamo felici che Ninni Bruschetta, che fa della centralità della parola il cardine del suo lavoro anche quando è in veste di sceneggiatore, dedichi il suo tempo al Catania Book Festival. Sarà un incontro prezioso per i suoi fan e per tutti coloro che amano leggere». L’attore Ninni Bruschetta è impegnato al Teatro Stabile di Catania con la regia e l’interpretazione de Il mare colore del vino, tratto dal celebre racconto di Leonardo Sciascia. L’artista è noto al grande pubblico per i molti lavori cinematografici, tra cui l’interpretazione di Duccio Patanè nella serie televisiva Boris.