Manifesto di Walter Petrone

Il programma del Catania book festival 2023: tre giorni di libri, incontri, laboratori e stand up comedy

«Un rito collettivo in cui affermare, tutti insieme, l’importanza di incontrarsi, mettendo da parte le differenze individuali e costruendo coraggiosamente il futuro, gli uni di fianco agli altri». Così Simone Dei Pieri, direttore del Catania Book Festival, introduce il programma della quarta edizione: dal 5 al 7 maggio al centro fieristico Le Ciminiere. Si comincerà venerdì con la prima nazionale del Premio Strega tour – per la prima volta in Sicilia – alle ore 18 in sala Giove. Le altre sale ospiteranno presentazioni di libri – dalla speaker radiofonica Daniela Collu al sandalo più famoso di TikTok con Edoardo Zaggia e Alberto Sacco – e live reading. Ma anche la presentazione dell’ultimo rapporto di Amnesty International, incontri formativi e laboratori sul mondo dei social network. Per la serie di incontri mattutini in sala Venere Come di diventa…, dedicata a mestieri affascinanti ma complessi, non possiamo non segnalare il Come si diventa… giornalista! con la nostra direttora Claudia Campese.

Sabato spazio a nomi di grande richiamo: Joe Bastianich parlerà di vino, mentre Leo Gullotta incontrerà il pubblico sul tema della serietà nella comicità. Nello stesso giorno, la iena televisiva Gaetano Pecoraro presenterà il suo volume su Matteo Messina Denaro. Nell’arco della giornata anche incontri e laboratori destinati a un pubblico variegato per interessi: dall’editoria alla sessualità. Domenica non poteva mancare l’appuntamento con l’inglese della prof più famosa del web, Norma Cerletti e il suo Norma’s Teaching. Ma sarà anche la volta di un’altra ex iena tv, Elena Di Cioccio, e delle pagine in cui mette a nudo la sua storia di sieropositiva. Presentazione preceduta dall’incontro con un’altra autrice autobiografica: Maria Eddi Marcucci che porta la storia del suo attivismo e della storica condanna ricevuta. E ancora fiabe, lingue elfiche e laboratori per bambini.

Ma come sempre al Catania book festival si tira anche tardi la sera. Quest’anno con una nuova collaborazione (non inclusa nel biglietto delle giornate): quella con Friccicore, rassegna itinerante di stand up comedy che porterà all’evento tre serate. Venerdì si aprirà con uno spettacolo misto, tra improvvisazione e repertorio, per cui si alterneranno sul palco tre comici: Salvo Di Paola, Roberto Anelli e Andrea Saleri. Sabato sarà invece la volta di Giorgio Montanini e domenica chiuderà Stefano Rapone.

Durante tutta la durata del festival, infine, sarà possibili ammirare tre mostre: Com’eri vestita?, l’esposizione degli abiti indossati nel momento di uno stupro, pensata da Amnesty International per combattere la presunta colpa della vittima; Per fare un libro ci vuole un fiore, esposizione di albi illustrati da docenti e studenti dell’accademia di Belle arti di Catania; Poesie d’amore al primo che passa, il surreale viaggio di Mark Rain da sé agli altri per arrivare all’amore. Sempre comprese nel biglietto del Catania book festival anche le visite ai musei ospitati dal centro fieristico: museo del cinema, museo storico dello sbarco in Sicilia, mostra permanente della collezione La Gumina di carte geografiche antiche, mostra di radio d’epoca della collezione Francesco Romeo, museo degli antichi strumenti di scrittura.