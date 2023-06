Beach Soccer, le due etnee pronte alla battaglia

Allacciate le cinture si parte. Domani, a San Benedetto del Tronto, comincerà ufficialmente la nuova stagione del Beach Soccer. Sarà un fine settimana ricco di emozioni, specialmente per le due formazioni etnee: il Catania SSD e il Catania BS. La prima farà il suo esordio alle 14 contro il Città di Milano nella prima giornata di campionato. La seconda, invece, scenderà sulla sabbia alle 18.30 (diretta tv su Dazn) per la finale di SuperCoppa Italiana contro Pisa. Match questo che bissa la finale della passata stagione in cui si imposero i rossazzurri per 5-4, in una sfida rimasta in bilico sino alla fine.

Sorpresa

I ragazzi del duo Giuffrida-Bonanno inaugureranno non solo la serieAon 2023, ma anche la loro nuova avventura sportiva voluta sia dalla dirigenza del Catania di Ross Pelligra, che dal general manager Alessandro Di Benedetto che ha raccolto con entusiasmo questa nuova sfida in una disciplina sportiva che segue e sostiene da quasi dieci anni. «Domani – ha detto Di Benedetto – sarò a San Benedetto del Tronto per sostenere i ragazzi. Sono orgoglioso di questa nuova avventura, che sono certo ci regalerà tante soddisfazioni. Come ho detto sin dall’inizio, il nostro obiettivo è quello di fare bene e dare il massimo contro tutti gli avversari che affronteremo. In questa stagione stiamo iniziando un percorso diverso rispetto al passato, e quanto faremo quest’anno ci servirà per fare ancora meglio in futuro». Per i rossazzurri di capitan Davide Ardizzone, una delle figure storiche del beach soccer etneo, dopo l’impegno contro la squadra lombarda, ci sarà quello di sabato contro il Lamezia che chiuderà la prima tappa della Poule Scudetto.

Attesa

Al contrario, il Catania BS domani sarà astenuto dall’impegno di campionato perché alle 18.30 affronterà i campioni d’Italia del Pisa contro cui si contenderà il primo trofeo stagionale, ovvero la SuperCoppa. I toscani, la scorsa stagione, centrarono il double portando a casa tricolore e coppa Italia, mentre gli etnei si fermarono al successo in SuperCoppa, la sesta della loro storia. Le sfide tra Pisa e Catania BS nelle ultime due stagioni sono sempre state ricche di emozioni e colpi di scena. Basterebbe ricordare la finale di Coppa Italia del 2021 a Napoli vinta ai rigori dagli etnei, con una strepitosa prestazione del portiere Sebi Paterniti oggi alla Sambenedettese, e poi qualche settimana dopo la semifinale della Poule Scudetto dominata e vinta dai toscani che alla fine si aggiudicarono anche il Tricolore. Dunque, prepariamoci a vivere, tra meno di ventiquattr’ore, a un’altra gara ricca di giocate spettacolari ed emozioni.