A Catania barriere antiterrorismo a protezione di mercatini ed eventi natalizi

A Catania sono state posizionate in via Etnea delle fioriere in funzione di barriere antiterrorismo, «per garantire la sicurezza di quanti si recano nei mercatini e partecipano agli eventi natalizi che si svolgeranno per tutto il periodo delle festività nei pressi della principale arteria cittadina», dice una nota del Comune. «Le misure – continua la nota – sono state adottate dall’amministrazione comunale in esecuzione delle nuove indicazioni della prefettura e del governo nazionale, finalizzate a rafforzare i servizi di vigilanza e controllo soprattutto dei mercatini e dei villaggi di Natale in seguito all’attentato di Magdeburgo», in Germania. «I percorsi degli autobus dell’Amts sino all’Epifania saranno, per questo, deviati su via Umberto (a scendere) e su via Sant’Euplio (a salire)», conclude la nota del Comune.