Catania, ecco dove saranno gli autovelox a settembre

Un calendario con i giorni del mese di settembre in cui in alcune vie di Catania ci saranno i presidi mobili di controllo dei vigili urbani con l’uso di autovelox. Ed è stata la stessa direzione del corpo di polizia municipale a pubblicarlo sul sito del Comune etneo per informare i cittadini e per «garantire – come si legge nelle nota pubblicata – la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità». Calendario alla mano, da venerdì 1 a sabato 30 ottobre, le zone interessate dai controlli con l’autovelox nel capoluogo etneo saranno: viale Artale Alagona, viale Lorenzo Bolano, via Don Minzoni, viale Ulisse, viale Kennedy e viale Andrea Doria.

Inoltre, i viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni saranno quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata. «Si raccomanda agli utenti della strada – si legge ancora nella nota pubblicata sul sito dell’ente comunale etneo – l’osservanza delle prescrizioni, al fine di non incorrere nelle relative sanzioni e a salvaguardia della sicurezza stradale».