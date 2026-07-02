Foto di carabinieri

Catania, scoperto arsenale con munizioni e caricatori di pistole e kalashinkov

02/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un arsenale composto da caricatori di un kalashinkov e di una mitragliatrice ma anche quelli per una pistola semiautomatica oltre a un centinaio di cartucce. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Catania in due operazioni portate a termine nel quartiere Pigno, nella periferia Sud del capoluogo etneo. Il primo intervento in una zona incolta dove i militari hanno recuperato un borsone con due caricatori per fucile d’assalto AK-47, un caricatore per pistola mitragliatrice PM12, due caricatori per pistola semiautomatica e oltre 90 cartucce di vario calibro, tra cui munizionamento 7,62×39.

Il secondo nascondiglio vicino a un campo di calcio

Nel corso di una successiva attività investigativa, i carabinieri hanno concentrato le ricerche nell’area retrostante un campo di calcio della zona. Qui, nascosta sotto un albero, è stata scoperta una pochette contenente ulteriore materiale balistico: 38 cartucce calibro 7,62×39, 30 cartucce .357 Magnum, 7 cartucce 9×21, 8 cartucce .40 S&W, 5 cartucce .50 Action Express, oltre a 26 bossoli e 23 ogive dello stesso calibro.

Indagini sulla provenienza del materiale

Tutto il materiale è stato sequestrato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti balistici. Secondo quanto riferito dagli investigatori, la varietà dei calibri rinvenuti – compatibili sia con armi da guerra sia con armi comuni da sparo – suggerisce una possibile disponibilità di armamenti in ambienti criminali. Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza del materiale e individuare eventuali responsabilità e collegamenti con altri episodi delittuosi.

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