Catania: armi e droga a casa di un noto cantante neomelodico

Due persone di Catania, il padre di 42 anni e il figlio di 19, sono finite in carcere per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di arma e munizionamento e ricettazione. Gli arresti seguono al blitz nell’abitazione dei due, nel quartiere San Giorgio, dove i carabinieri hanno scoperto oltre 16 chili di marijuana, quasi due chili di hashish, svariate dosi di cocaina, MDMA, ketamina, ecstasy e materiale per il taglio e il confezionamento. Alla lista si sommano un fucile calibro 12 a canne mozze oggetto di furto nel lontano 1990 a Palagonia, una pistola di fabbricazione belga calibro 38, 40 cartucce di vario genere e oltre 1.500 euro in contanti.

La droga e il materiale d’armamento è stato ritrovato in una stanza dell’appartamento, dove erano presenti anche strumenti musicali, una pianola, apparecchi tecnici di registrazione e un libro dal titolo Le barzellette sui carabinieri. Il 42enne arrestato è un noto cantante neomelodico catanese, originario del quartiere di Picanello, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, già denunciato dai carabinieri nel 2019 per detenzione e spaccio di droga. Le armi e il munizionamento verranno inviate al RIS dei carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state utilizzate per la commissione di delitti. La droga sequestrata verrà, invece, esaminata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Catania.