Catania, addetto Amts aggredito al parcheggio Nesima

Foto di Amts Catania

Un dipendente Amts è stato aggredito ieri al parcheggio scambiatore di Nesima, a Catania. Lo rende noto l’azienda, condannando il gesto ed esprimendo solidarietà al lavoratore. Tuto comincia quando l’addetto nota una persona che dorme abusivamente all’interno dell’area di sosta. Invitandola ad allontanarsi, ma ricevendo un’aggressione in risposta. Trasportato al pronto soccorso, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi per lesioni alle costole e alla spalla. «Il responsabile dell’aggressione, un uomo senza fissa dimora, è stato assicurato alla giustizia – spiega Salvatore Vittorio, presidente Amts -. Auspichiamo che venga garantita la massima sicurezza a tutti i nostri operatori che operano in prima linea».