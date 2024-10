Catania, vigili urbani aggrediti mentre multano i titolari di un bar: due arresti

Sono stati aggrediti mentre stavano facendo una multa. Ieri sera, intorno alle 20, a Catania due vigili urbani sono stati aggrediti mentre stavano multando un’auto in sosta irregolare: la macchina avrebbe impedito il posizionamento dei tavoli del dehor di un ristorante. È successo nella piazzetta Sebastiano Addamo, non lontana dal municipio e dalla questura. Le due persone – un 33enne e un 37enne, titolari del bar accanto al ristorante in questione – sono state arrestate dalla polizia per resistenza e offesa a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Prima i due – che hanno dei precedenti penali – si sarebbero rifiutati di spostare l’auto, poi si sarebbero rifiutati di fornire i documenti alla vigile e al vigile urbano, successivamente avrebbero minacciato i due di morte. In seguito avrebbero colpito la vigile al volto, facendole saltare gli occhiali da vista e facendola cadere a terra, cosa che le ha causato diverse contusioni.

Dopo l’aggressione alla vigile e al vigile, i due avrebbero anche afferrato uno sgabello e lo avrebbero lanciato contro i dipendenti del ristorante, che in origine avrebbero fatto la segnalazione alla polizia municipale. Successivamente il 33enne e il 37enne avrebbero aggredito verbalmente e fisicamente i titolari del locale, facendo scoppiare una rissa in strada. Pare che alla vicenda abbiano assistito anche alcuni turisti e alcuni cittadini: qualcuno di loro avrebbe preso le difese del vigile e della vigile. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Alla vigile è stata data una prognosi di sette giorni. Considerata la flagranza degli atti di violenza nei confronti di pubblici ufficiali, per i due domani ci sarà il processo per direttissima.