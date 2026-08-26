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Catania, aggredisce il compagno e danneggia auto e porta di casa

26/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Dalle minacce ai danni all’auto e alla porta di casa, oltre alla richiesta di soldi. Si è svolta così l’aggressione di una 42enne etnea nei confronti del compagno, un 29enne originario del Gambia, a Catania. Una lite avvenuta di pomeriggio in centro storico e che, per toni e modalità, non poteva di certo sfuggire a residenti e passanti. Facendo scattare la segnalazione al numero unico di emergenza 112. Sul posto, i carabinieri hanno constatato come la donna avesse prima danneggiato l’auto del compagno, un 29enne originario del Gambia, parcheggiata in strada. Per poi provare a entrare in casa sua, accanendosi sulla porta d’ingresso. Il tutto con un sottofondo di minacce all’uomo e una richiesta di 700 euro. Il tutto senza risparmiare lo stesso 29enne, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per essere medicato. La donna è stata denunciata per maltrattamenti, danneggiamento ed estorsione.

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