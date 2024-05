Catania, tenta di salire sull’aereo con un coltello di 26 centimetri

Avrebbe tentato di imbarcarsi con un coltello nella valigia. Un 31enne di origine argentina è stato denunciato dalla polizia: all’aeroporto di Catania l’uomo avrebbe provato a salire su un volo per Vienna con un grosso coltello nel bagaglio. Le verifiche ai raggi X hanno insospettito il personale della sicurezza aeroportuale, che dentro la valigia avrebbe trovato un coltello di 26 centimetri, poi sequestrato dalla polizia di frontiera. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi e oggetti atti a offendere.