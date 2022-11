Catania-Acireale, polemiche su divieto di trasferta. Residenti ad Aci Castello: «Siamo tifosi rossazzurri»

Non si placano le polemiche per il divieto di trasferta disposto dal prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, che ha vietato la vendita dei tagliandi per assistere a Catania-Acireale, in programma domenica alle 14:30 allo stadio Angelo Massimino, ai residenti nei comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena e Aci Castello.

Questa mattina, con le nostre telecamere, siamo stati ad Aci Castello per raccogliere gli umori dei castellesi. GUARDA IL VIDEO