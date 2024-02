Travolto in monopattino, morto a 50 anni dopo il ricovero all’ospedale Cannizzaro

Centrato da una macchina, lo scorso 31 gennaio, mentre percorreva via Vincenzo Giuffrida a bordo di un monopattino. Dopo alcuni giorni in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania è morto Lorenzo Isaia, 50 anni. Ennesima vittima della strada nel capoluogo etneo. La morte di Isaia, che era appassionato di ciclismo, politica e tifoso del Calcio Catania, ha suscitato reazioni commosse di amici e conoscenti sui social. La pagina Facebook Lungomare Liberato ha pubblicato la lettera scritta da un amico della vittima. «La tua gentilezza e il tuo sorriso contagioso – si legge in un passaggio della missiva – hanno illuminato le vite di chiunque ti abbia conosciuto. Anche di fronte alle avversità, hai affrontato tutto con coraggio e determinazione, senza mai perdere il tuo splendido sorriso». Gli organi del 50enne sono stati donati.