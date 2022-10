Catania, 41enne arrestato per spaccio di cocaina, crack e marijuana

Oltre un etto di cocaina in pietra, poco meno di una ventina di dosi di crack e circa quaranta grammi di marijuana sono stati trovati in possesso di un 41enne di Catania. L’uomo, G.S. le iniziali, è stato arrestato ieri dalla polizia in flagranza di reato, a margine di una perquisizione domiciliare. Nell’ispezione sono stati trovati anche strumenti per la pesatura della droga e materiale per il confezionamento.