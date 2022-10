Catania, 32enne arrestato per maltrattamenti. Fermato mentre tentava di aggredire la compagna

Un uomo di 32 anni, risultati pregiudicato per reati in materia di droga, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri lo hanno bloccato in flagranza di reato, dopo avere ricevuto una segnalazione al numero unico di emergenza. L’uomo è stato trovato mentre tentava di sfondare la porta per aggredire la compagna, che si trovava in casa insieme ai tre figli minorenni. L’autorità giudiziaria ha disposto i domiciliari in un’altra abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico.