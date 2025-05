Castelvetrano, padre e figlio arrestati per spaccio di droga

Padre e figlio arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Durante la perquisizione dell’abitazione e di un magazzino – i cui accessi erano controllati con modernissimi sistemi di videosorveglianza – con il supporto dei cani antidroga del nucleo cinofili di Palermo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato oltre un chilo di hashish, dieci grammi di crack e materiale per il confezionamento di dosi.

Per questo motivo, il giudice per le indagini preliminari di Marsala, su richiesta della procura, ha convalidato l’arresto per il 64enne e il figlio 33enne applicando nei loro confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora a Castelvetrano.