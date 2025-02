Castelvetrano, sequestrata una discarica abusiva: dentro 139 veicoli in disuso

Una discarica abusiva di quattromila metri quadrati con dentro 139 veicoli in disuso. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stata sequestrata dalla guardia di finanza una discarica abusiva di quattromila metri quadrati e il proprietario è stato denunciato alla procura di Marsala, sempre nel Trapanese: l’accusa è attività di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi del Codice dell’ambiente. La guardia di finanza, i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) e la polizia giudiziaria presso la procura di Marsala hanno accertato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti ingombranti, tra cui 139 veicoli in disuso, che esposti ai fenomeni atmosferici avrebbe potuto rilasciare sostanze tossiche; queste, poi, sarebbero state assorbite nel terreno, contaminando suolo e acqua, con un potenziale pericolo per la salute pubblica. Per evitare ulteriori danni all’ambiente l’area è stata sequestrata, il responsabile del terreno è stato denunciato e dovrà ripulire la zona.