Castelvetrano, 35enne cade dal secondo piano di una palazzina: indagini in corso

A Castelvetrano un 35enne (R.D. sono le sue iniziali) è caduto dal secondo piano di una palazzina. L’episodio, che è avvenuto in via Scinà nella cittadina del Trapanese, è già al centro delle indagini da parte della polizia municipale. Sono infatti in corso verifiche e approfondimenti per risalire alle cause di questa caduta.

Il 35enne, originario di Palermo, lavora in un’attività commerciale a Castelvetrano. Cosa sia accaduto è ancora al vaglio dei vigili urbani. Quello che è stato ricostruito finora è che, dopo la caduta, l’uomo è finito sul tetto di una macchina e il proprietario ha avvisato una pattuglia che, in quel momento, si trovava nella zona per la rimozione di un’auto. Sono stati gli stessi vigili urbani ad avvisare il 118. Il 35enne ferito è stato trasportato prima al Pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano e poi, vista la gravità delle ferite riportate (compresa un’emorragia cerebrale a causa della caduta), è stato trasferito al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Gli agenti della polizia municipale hanno già ascoltato alcune testimonianze.