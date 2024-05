Incidente sul lavoro di Casteldaccia, l’operaio ferito esce dal Policlinico

Oggi per l’operaio ferito nell’incidente sul lavoro di Casteldaccia, in provincia di Palermo, si conclude il percorso di assistenza e cura nel Policlinico del capoluogo. L’uomo è stato trasferito a Villa delle Ginestre, struttura sanitaria nella quale potrà proseguire il percorso di riabilitazione. L’operaio era arrivato al Policlinico in condizioni disperate, ma dopo dieci giorni è uscito dal reparto di Terapia intensiva ed è stato ricoverato nel reparto di Medicina interna con Stroke care.

«Oggi – dice Antonino Tuttolomondo, primario di Medicina interna con Stroke care del Policlinico di Palermo – confermata la stabilità delle condizioni cliniche generali, respiratorie e il controllo della pressione arteriosa, si è provveduto al trasferimento presso la struttura di riabilitazione Villa delle Ginestre». Qui l’operaio «potrà proseguire il percorso riabilitativo fisioterapico e logopedico già iniziato durante la degenza in terapia intensiva – conclude Tuttolomondo – e continuato durante la permanenza in Medicina interna con Stroke care».