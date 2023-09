Casteldaccia, rubavano gasolio dai mezzi parcheggiati: tre arresti

Tre persone, già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri di Palermo con l’accusa di furto aggravato di gasolio. Si tratta di un 32enne e due 36enni di Casteldaccia che sono stati scoperti mentre asportavano del gasolio da alcuni mezzi della nettezza urbana. Uno dei tre è stato già arrestato lo scorso aprile per lo stesso reato. I tre sono stati sorpresi durante un servizio di controllo del territorio da parte dei militari, vicino a un eco-punto per la raccolta differenziata dove erano parcheggiati alcuni mezzi. Gli arrestati stavano caricando su un’auto due taniche con circa 50 litri di carburante. Il giudice monocratico di Termini Imerese ha convalidato gli arresti, disponendo per tutti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e quello di dimora nei rispettivi comuni di residenza.