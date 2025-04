Casa Memoria Impastato all’asta: fissata la data della vendita

casa memoria impastato

Sarà venduta all’asta il 5 giugno prossimo Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato. La vendita avverrà presso la sala aste della società Astelegale.net di Palermo e sarà possibile partecipare anche in via telematica sincrona, a partecipazione mista, tramite la piattaforma www.spazioaste.it. La vendita è stata disposta dal giudice per l’esecuzione immobiliare del tribunale di Palermo, Gianfranco Piagnataro. Il pignoramento e la successiva vendita derivano dal procedimento avviato dagli uffici giudiziari a causa dei debiti accumulati da Giovanni Impastato – figlio minore di Felicia Bartolotta e fratello di Peppino – per un ammontare di 140mila euro verso l’attore Dario Tindaro Veca e 1 milione e 300 milaeuro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Vista la mole del debito vanno in vendita tutti beni di Giovanni Impastato, tranne il lotto 1, in cui vi è la sua abitazione, che non può essere considerata tra i bei da mettere in vendita perché l’immobile risulta essere totalmente abusivo. In pratica, nei documenti è presente il terreno, ma non è mai stata regolarizzata l’abitazione costruita dagli Impastato. Casa Memoria Impastato, che si trova al civico 220 di corso Umberto I e ricade nel territorio del Comune di Cinisi, fa parte del lotto numero 2, che insieme ad un altro immobile, parte da una base d’asta di 115mila 520 euro. Il tribunale procederà nei prossimi giorni a interpellare la Regione Siciliana per sapere se intende esercitare il diritto di prelazione del bene, considerato un sito di interesse storico e culturale. Finisce così, il sogno di Felicia e della sua casa dell’antimafia.