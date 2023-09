A Caronia scoperta una discarica abusiva a cielo aperto di rifiuti speciali

Una discarica abusiva a cielo aperto. È quanto è stato trovato dai carabinieri in contrada Fiumara a Caronia, in provincia di Messina. Rifiuti speciali e non abbandonati lì da tempo che erano stati, almeno in parte, ricoperti dalla vegetazione. All’interno dell’area interessata, che è stata delimitata e sottoposta a sequestro da parte dei militari, è stato trovato materiale ferroso e di risulta edile, vernici, parti meccaniche con sversamento di oli e liquidi sparsi sul terreno. L’attività investigativa è ancora in corso per risalire ai responsabili.

