Bimbo di quattro anni cade in piscina nel Messinese: è ricoverato in gravi condizioni

Un bambino di quattro anni è caduto in una piscina a Caronia, in provincia di Messina. Il bimbo sarebbe caduto accidentalmente nella piscina di un agriturismo, nel quale si trovava in vacanza con i genitori. Secondo una prima ricostruzione, il bambino sarebbe caduto in acqua mentre giocava a bordo piscina. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, con la quale il bambino è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, sempre nel Messinese. Dopo le prime cure, il personale medico ha deciso per il bambino il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Il bimbo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale: le sue condizioni sono gravi, ma stabili.