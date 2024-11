Carini, due sorelle anziane investite da un’auto: sono in prognosi riservata

Investite da un’auto sulla strada statale. Ieri a Carini, in provincia di Palermo, due sorelle – rispettivamente di 76 e 78 anni – sono state investite: pare stessero attraversando la strada sulla statale 113. L’incidente è avvenuto all’altezza di Bivio Foresta. Pare che l’automobilista non sia riuscito a frenare, anche a causa della pioggia caduta abbondantemente nella zona. Le due donne sono state trasportate dal 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo: per entrambe la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.