Catania: carenze igienico-sanitarie in una trattoria di piazza Università riscontrate dai Nas

Carenze igienico-sanitarie sono state riscontrate dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Catania all’interno di una trattoria nella zona di piazza Università. Il titolare, un 61enne catanese, è stato segnalato all’autorità sanitaria competente per le carenze riscontrate nei locali del ristorante. Nell’ambito degli stessi controlli che hanno interessato le zone del centro – quelle della movida – da Castello Ursino a corso Italia fino a corso delle Province, i militari hanno proceduto all’ispezione anche di un’attività di ristorazione in piazza Federico di Svevia, nella zona del Castello Ursino. In questo caso, per il titolare catanese di 40 anni è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 1000 euro. I carabinieri hanno riscontrato la presenza di un locale adibito a deposito senza la prevista comunicazione all’autorità competente.