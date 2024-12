I carabinieri hanno effettuato dei controlli al mercato Ittico di Catania. Ispezionate nove ditte

Mezza tonnellata di pesce privo di tracciabilità e quattro lavoratori in nero. Sono i risultati di un controllo dei carabinieri al mercato ittico di Catania. Nel primo caso a un grossista di 25 anni è stata comminata una sanzione di 1500 euro. Per quanto riguarda i lavoratori non in regola per un 40enne di Valverde, in provincia di Catania, è scattata un’ammenda da 1500 euro e il recupero dei contributi Inps e Inail per 3200 euro. La sua attività è stata sospesa fino a quando non provvederà alla regolarizzazione della posizione lavorativa degli impiegati. In tutto sono state ispezionate nove ditte.