Foto di polizia di Stato

Catania, caporalato in un autolavaggio al viale Ulisse: lavoratori pagati 3 euro l’ora

25/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un nuovo caso di caporalato a Catania è stato scoperto dalla polizia di Stato in un autolavaggio durante un servizio straordinario di controllo nei quartieri Borgo e Ognina. Gli agenti hanno denunciato il titolare dell’attività – che si trova al viale Ulisse – per illecito sfruttamento del lavoro, dopo aver identificato sei cittadini extracomunitari – un pakistano e cinque indiani – impiegati senza contratto. I lavoratori, tutti in stato di bisogno, erano reclutati in nero con turni di 11 ore al giorno e una paga di appena 3 euro l’ora, senza riposi settimanaliferie.

Violazioni gravi su sicurezza e igiene: scatta la chiusura dell’autolavaggio a Catania

Le verifiche eseguite dal personale dell’Asp di Catania hanno accertato numerose violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, portando alla chiusura immediata dell’autolavaggio. Al titolare sono state contestate sanzioni per circa 12mila euro. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che il lavoratore pakistano era irregolare sul territorio nazionale, poiché privo di permesso di soggiorno: è stato quindi segnalato all’ufficio Immigrazione della questura per l’avvio delle procedure di espulsione.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Valverde, uomo accoltellato dal cognato in una panineria
Leggi la notizia

Un nuovo caso di caporalato a Catania è stato scoperto dalla polizia di Stato in un autolavaggio durante un servizio straordinario di controllo nei quartieri Borgo e Ognina. Gli agenti hanno denunciato il titolare dell’attività – che si trova al viale Ulisse – per illecito sfruttamento del lavoro, dopo aver identificato sei cittadini extracomunitari – […]

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno zodiacale del mese: chi ha paura dello Scorpione?
di

Tanto temuto e tacciato di misteriosa pericolosità, il segno zodiacale del mese è lo Scorpione. Segno fisso d’autunno che incarna la caducità della materia e la sua trasformazione in un’altra forma. Spesso famigerato per la sua fama di mistero, vendicatività e per la sua attitudine alla seduzione, è uno dei segni più maltrattati e fraintesi […]

Oroscopo speciale: Luna nuova in Bilancia
di

La Luna si compie nuova in Bilancia e l’oroscopo segnala la rinascita delle energie emotive. Si preparano delle novità nell’approccio dei dodici segni zodiacali a emozioni e sentimenti. Ma anche di porsi rispetto alla vita. Stimolati da una Luna che si forma in un segno, la Bilancia, che implicita ritrovata gentilezza e un modo di […]

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
di

L’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 20 ottobre, promette ribaltoni eclatanti per i segni d’acqua. L’entrata del Sole in Scorpione lo rende il segno protagonista della settimana. Venere in Bilancia, invece, fa sentire i segni d’aria i più amati della settimana. Sfide piacevoli per Leone, Sagittario e Acquario. ARIETE Questa settimana porta cambiamenti notevoli […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]