Sospesi cantieri edili non sicuri nel Palermitano: per gli operai rischio di cadere dai ponteggi

Controlli a tappeto nei cantieri edili in provincia di Palermo. Molte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro tra Bagheria e Casteldaccia. In particolare, i funzionari dell’Ispettorato del lavoro (Inl) hanno contestato la mancanza di mantovane nel ponteggio metallico, distaccato dalla facciata in ristrutturazione di oltre 20 centimetri, in un cantiere a Casteldaccia.

In un altro cantiere sempre nello stesso comune del Palermitano è stata accertata dagli ispettori la presenza di due lavoratori (su cinque) in nero. Per questo il cantiere è stato sospeso. Oltre alle prescrizioni per la mancata formazione e le mancate visite mediche, al datore di lavoro sotto il profilo sicurezza è stata contestata la mancanza di un idoneo sistema di accesso ai ponteggi in quota. Nel terzo cantiere la sospensione è stata adottata per la pericolosità del ponteggio carente e inadeguato con pericolo di caduta dall’alto per gli operai.



A Bagheria, in un primo cantiere, gli ispettori hanno accertato che il ponteggio metallico fisso non era montato a regola d’arte, oltre a essere difforme dal Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pimus). Inoltre, il cantiere non era mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità. In un secondo cantiere, le inosservanze hanno riguardato il Pimus, mentre in altri due cantieri, sempre nella stessa cittadina del Palermitano, gli ispettori hanno adottato il provvedimento di sospensione in quanto in tutti e due i luoghi di lavoro il ponteggio presentava carenze nella protezione dai rischi di caduta nel vuoto.

Infine, sempre a Bagheria è stato sanzionato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, libero professionista, che non aveva organizzato le attività di coordinamento tra i vari datori di lavoro presenti nel Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) dello stesso cantiere.