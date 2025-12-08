Cani avvelenati a Favara, la denuncia del sindaco: «Aiutateci a trovare i criminali»

08/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Cani avvelenati a Favara, in provincia di Agrigento. «Ancora una volta sono costretto a dare notizia di povere creature uccise da alcuni criminali». Inizia così il post che il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha pubblicato sui social per denunciare quanto accaduto nella cittadina dell’Agrigentino.

I cani avvelenati a Favara

«I cittadini mi segnalano, infatti, alcuni cani morti per avere ingerito veleno nella zona di contrada Saraceno», scrivo il primo cittadino sulla propria pagina Facebook. Un episodio quello dei cani avvelenati a Favara che, assicura il sindaco Palumbo, «provvederemo a segnalare alle autorità competenti nella speranza che possano individuare e punire questi criminali».

Il primo cittadino approfitta anche per ricordare ai suoi concittadini che «se qualcuno somministra veleno con l’intento di uccidere un cane, indipendentemente dal fatto che l’animale muoia subito o dopo sofferenze, commette il reato di uccisione di animali per crudeltà e rischia da sei mesi a tre o quattro anni di carcere e una multa». Infine, da parte del sindaco di Favara Antonio Palumbo arriva anche un appello ai cittadini: «Chiunque abbia elementi per consentire l’individuazione di questi criminali, ci aiuti».

