Cane lanciato da un ponte della Palermo-Sciacca: il Comune lo recupera e fa appello ai cittadini per trovare i responsabili

16/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Non bastano gli abbandoni e i tentativi di trovare un compagno umano in vista delle vacanze estive. Stamattina un cane è stato lanciato dal ponte della strada statale Palermo-Sciacca ed è precipitato in via Olio di Lino, nel Comune di Palermo. «Stamane ho attivato la struttura di pronto intervento del canile municipale, dietro segnalazione della protezione civile presente per servizio antincendio», comunica l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli. «L’ennesima crudeltà – continua – in un bimestre estivo segnato da circa 450 abbandoni, a cui stiamo tenendo testa grazie alla dedizione e all’amore delle associazioni animaliste di volontariato, che ci aiutano anche attraverso stalli personali e nelle procedure di adozione». Sull’episodio, cercando di risalire ai responsabili, è in corso un’indagine della polizia municipale di Palermo.

«Il cane si trova adesso presso il nostro presidio sanitario veterinario di via Tiro a segno – racconta l’assessore – Applicate le prime cure, sta apparentemente bene, nonostante il volo. Probabilmente la vegetazione ha attutito la caduta e limitato le conseguenze e resterà sotto osservazione». Il ringraziamento di Ferrandelli va alla protezione civile che ha allertato il Comune, ai vigili del fuoco e al settore Benessere animale per le attività di recupero e soccorso che anche in questo triste caso ha permesso di scongiurare il peggio. Per poi concludere con un appello alla cittadinanza: «Chiedo a quanti, intorno alle ore 10.30 di oggi, abbiano notato qualcosa o abbiano notizie utili alle indagini di contattarmi personalmente o di scrivere al nostro nucleo tramite la casella di posta spg.ba@comune.palermo.it».

