Cane in autostrada, bloccata per 30 minuti la Palermo-Catania

Autostrada A19 Palermo–Catania bloccata per circa mezzora all’altezza di Villabate per la presenza di un cane in mezzo alla carreggiata in direzione Palermo, all’altezza di Villabate. Macchina in fila e disagi da parte degli automobilisti, fino a quando l’animale è stato portato fuori e i mezzi sono potuti tornare a circolare. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale.