Candelora d’oro a Tuccio Musumeci: «È l’Oscar catanese»

«Iconica maschera del teatro siciliano, il 90enne Tuccio Musumeci ha saputo incarnare meglio e più di tutti la catanesità, come peculiare caratteristica antropologica dell’ironia e del senso fatalistico del vivere». È la motivazione per cui è stata assegnata a Tuccio Musumeci la Candelora d’oro 2025. Un riconoscimento – giunto alla 28esima edizione – che è stato consegnato ieri sera nel salone Bellini di Palazzo degli elefanti di Catania nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Agata. «È bellissimo. La candelora d’oro, diciamo, è l’Oscar catanese», ha detto ringraziando il sindaco Enrico Trantino.

«Talento comico innato, al pari di altri grandi artisti come Totò o Peppino De Filippo ha saputo rallegrare, e continua ancora a farlo, il pubblico, sempre numerosissimo, che lo ha seguito nel segno di una mai ripudiata sicilianità», si legge nelle motivazioni del premio a Tuccio Musumeci che per il primo cittadino etneo è «una decisione che ha messo tutti d’accordo. Tuccio Musumeci non è il simbolo di Catania, lui è Catania – ha detto Trantino durante la cerimonia di consegna in municipio – Appartiene alla nostra storia, alla nostra tradizione. Ecco perché ho pensato fosse opportuno di manifestargli questa gratitudine e questo segno tangibile di riconoscenza a compimento dei novant’anni: non mi va che si ricordino le nostre icone solo quando è troppo tardi e non possono più godere di questo momento di apprezzamento».